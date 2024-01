Dit is de vrouw van Jordan Henderson

Groot nieuws: Jordan Henderson is de nieuwe aanwinst van Ajax.

Na de slechte start ooit gaat Jordan Henderson de Amsterdamse voetbalclub verstreken.

Hij wordt samen met Steven Bergwijn en Steven Berghuis de belangrijkste spelers van Ajax.

Dat Jordan naar Nederland komt, hebben we te danken aan zijn prachtige vrouw, Rebecca Burnett.

Zij en de kinderen van Jordan waren ongelukkig in de Verenigde Arabische Emiraten .

Rebecca Burnett is de vrouw van Jordan Henderson

Rebecca Burnett is de prachtige vrouw van Jordan Henderson.

Hoewel er weinig over Rebecca bekend is, gaan we er vanuit dat ze als tieners al een relatie hadden.

Rebecca, zit elke wedstrijd op de tribune, toch wordt ze weinig gespot.

Jordan en Rebbeca hebben samen drie kinderen: twee dochters en een zoon.

Hun oudste dochter Alexa werd geboren in 2014, daarna kwam Alba ter wereld, waarna hun zoon werd geboren.

Rebecca Burnett was Saudi-ArabiĆ« na een half jaar al…

Lees verder bij spelersvrouw.nl