Dit is de vriendin van Gideon van Meijeren

In ons eerder geschreven bericht over Gideon van Meijeren vertelden we al dat hij een relatie heeft en samenwoont met zijn vriendin.

Gideon en zijn vriendin wonen samen in Den Haag, ze wonen in Den Haag, dicht bij de Tweede Kamer.

We denken dat Gideon al een lange tijd samen is met zijn vriendin. Ze hebben immers een huis gekocht in Den Haag.

Waar hebben Gideon en zijn vriendin elkaar ontmoet?

We weten niet waar Gideon en zijn vriendin elkaar ontmoet hebben.

De kans is klein dat ze elkaar kennen van de politiek.

We achten de kans groter dat ze jeugdliefdes van elkaar zijn.

We denken dan ook dat ze al lang samen zijn. De partner van Gideon heeft een belangrijke rol in zijn leven.

Politici hebben een druk en zwaar leven.

Ook Gideon wordt aan de lopende band bedreigt. Hij moet dan ook een sterke vouw hebben.

De politieke carrière van Gideon

Gideon zit sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer in de fractie van Forum voor…

