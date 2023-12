Dit is de veel jongere vrouw van Giel Beelen

Giel Beelen, trouwde op 23 augustus met Floor Joustra.

Zij was op dat moment zwanger van hun inmiddels geboren dochter Op Instagram deelde de dj een foto met de tekst ‘💍 23/08/23 ❤️ Mr. & Mrs. Beelen 👩‍❤️‍👨’.

Inmiddels zijn Floor en Giel de trotse ouders van dochter Josephine Monique Beelen, zij werd op 31 oktober geboren.

© Instagram @floorjoustra

Floor Joustra is de vrouw van Giel Beelen

Floor Joustra, is de nieuwe vrouw van Giel Beelen. Helaas, is er weinig over haar bekend.

Ze heeft op social media erg weinig volgers.

Het enige wat we op dit moment weten van Floor is dat ze houdt van reizen en feesten.

Daarnaast geniet ze ervan om met de baby te wandelen.

© Instagram @floorjoustra

Ze is 18 jaar jongerÂ

De knappe Floor is op dit moment 28 jaar oud, ze is 18 jaar jonger dan haar man.

Dat Giel op jonge vrouw valt, wisten we al.Â

Toen de DJ 31 jaar oud was had hij een relatie met Guilia…

Lees verder bij sterrenoptv.nl