Dit is de vader van Dennis Schouten

Marcel Schouten, is de veelbesproken vader van RoddelPraat-maker Dennis Schouten.

De kaasboer die woont in Glanerbrug, komt regelmatig ter sprake in het programma van Jan Roos en Dennis Schouten.

In dit artikel vertellen we je alles over Marcel Schouten, de vader van Dennis.

We vertellen je meer over zijn kaashandel, zijn favoriete voetbalclub, zijn woning en zijn kinderen.

Marcel Schouten is de vader van Dennis Schouten

Marcel Schouten, is in heel Nederland bekend als de vader van Dennis Schouten.

In Twente staat Marcel vooral bekend als kaasboer.

De vader van Dennis is groot fan van FC Twente, hij woont zelf in Glanerbrug.

In de woning waar Dennis en zijn zusje opgroeiden.

Inmiddels woont kaasboer Marcel hier samen met zijn nieuwe vriendin.

Daar kan Dennis het niet mee vinden, vertelde hij in een uitzending van RoddelPraat.

De nieuwe vriendin van Marcel heeft ervoor gezorgd dat het contact tussen Marcel en Dennis een…

