Dit is de super knappe zoon van Wendy van Hout

Wendy van Hout, werd in een klap beroemd doordat ze de nieuwe vriendin is van realityster Peter Gillis.

Kort nadat hij de relatie verbrak met Nicol Kremers, kreeg Peter een relatie met de 39-jarige Wendy van Hout.

Wendy, heeft bepaald niet stilgezeten in de liefde.

Ze heeft 5 kinderen van 3 verschillende mannen.

We kwamen erachter dat ze een super knappe zoon heeft die in Frankrijk woont.

© Instagram @maximmr_moreau

Maxim Moreau is de zoon van Wendy van Hout

De 20-jarige Maxim Moreau is de zoon van Wendy van Hout.

Hij is het oudste kind van Wendy.

Op dit moment wonen Maxim en Elize bij hun vader in Frankrijk.

Ze spreken allebei vloeiend Frans.

Ondanks slaagde Maxim Moreau voor zijn opleiding.

In Frankrijk is hij veel in de sportschool te vinden Ook is Maxim erg actief op TikTok.

© Instagram @wendy.van.hout

Wendy heeft nog meer kinderen

Dat de nieuwe vriendin van Peter Gillis niet stil heeft gezeten,…

Lees verder bij sterrenoptv.nl