Dit is de partner van Sam Hagens

Sam Hagens, kennen we allemaal als Politiek verslaggever van Hart van Nederland.

Daarnaast is hij één van de presentatoren van het programma ‘HLF8’.

Ook is Sam regelmatig te gast bij ‘Vandaag Inside’, het programma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp.

Hoewel Sam Hagens continu in de belangstelling staat, is er erg weinig bekend over zijn privéleven.

In dit artikel vertellen we je alles over de partner van Sam Hagens.

We zijn erachter gekomen dat hij een relatie heeft met de bloedmooie Daphne Jacobson.

© Instagram @samhagens

Daphne Jacobson is de vrouw van Sam Hagens

Veel mensen denken dat hij op mannen valt, dat blijkt toch niet zo te zijn.

Hij is al jaren gelukkig met Daphne, Sam kent haar van zijn studententijd.

Ze volgden namelijk dezelfde opleiding. Daphne, is werkzaam als journalist bij RTL Boulevard.

© Instagram @samhagens

Ze…

