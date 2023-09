Dit is de partner van Henri Bontenbal

Henri Bontenbal kennen we als de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Zijn naam kwam nog niet voor in de media, nu behoort hij samen met Caroline van der Plas, Frans Timmermans en Pieter Omtzigt tot de belangrijkste Tweede Kamerleden.

Ook in zijn privéleven gaat het Henri Bontenbal erg goed af. Hij is al sinds 2006 getrouwd met zijn vrouwelijk echtgenoot, woont samen in IJsselmonde en heeft twee zoons van 10 en 13 jaar oud.

Binnenkort verhuist Henri naar Vreewijk. Zijn vrouw en twee zoons verhuizen mee. Helaas, is het niet bekend hoe de vrouw van Henri heet, ook zijn er geen foto’s te vinden op het internet.

