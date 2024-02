Dit is de opstelling van PSV voor het thuisduel met Borussia Dortmund

PSV-trainer Peter Bosz heeft besloten om zijn opstelling voor het heenduel met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League op een aantal posities te wijzigen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo. André Ramalho en Ricardo Pepi moeten genoegen nemen met een reserverol. Ismael Saibari en Johan Bakayoko zijn hun vervangers.

Bosz verbaasde vriend en vijand door in de kraker tegen Feyenoord op zondag 3 december in de achterhoede een plekje vrij te maken voor Jerdy Schouten. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar PSV en was al snel niet meer van het Eindhovense middenrif weg te denken, maar stond in De Kuip opeens geposteerd als centrale verdediger. Die keuze pakte goed uit voor PSV en smaakte Bosz naar meer. Schouten zou in het vervolg vaker zijn opwachting maken als centrale verdediger.



Dat is dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund dus ook het geval….