Dit is de opstelling van PSV voor de Champions League-wedstrijd tegen Sevilla

Waar Feyenoord door de 1-3 nederlaag tegen Atlético Madrid definitief is uitgespeeld in de Champions League, heeft PSV overwintering in het miljardenbal volledig in eigen hand. Mochten de Eindhovenaren winnen van Sevilla, dan zou plaatsing voor de knock-outfase woensdagavond al een feit kunnen zijn. Bij een zege zetten ze in ieder geval een grote stap. Peter Bosz kiest in Zuid-Spanje voor dezelfde namen als in de uitwedstrijd tegen FC Twente van een paar dagen geleden.

De eerste twaalf competitieduels leverden 36 punten op, de volle buit dus. De competitiestart van PSV was indrukwekkend, maar desondanks was nog niet iedereen overtuigd. Velen waren van mening dat we in de eerste weken na de interlandperiode pas écht zouden zien hoe goed dit PSV is. Met uitwedstrijden tegen FC Twente, Sevilla en Feyenoord stonden er immers drie krakers op het programma. De eerste leverden Bosz en zijn spelers echter geen problemen op. PSV boekte een 0-3 overwinning in Enschede en beleefde daarmee…