Dit is de onbekende moeder van Kelly Piquet

Iedereen weet wel dan Nelson Piquet Sr. de vader is van de bloedmooie Kelly Piquet.

Minder mensen weten wie haar moeder is.

De ouders van Kelly zijn al jaren niet meer samen. Sylvia Tamsma is de moeder van Kelly Piquet.

Ze is geboren in Nederland en was jaren werkzaam als internationaal topmodel.

Kelly Piquet, lijkt sprekend op haar knappe moeder Sylvia Tamsma.

Ze was jaren werkzaam als topmodel, en ze ziet er nog altijd goed uit. Sylvia Tamsma is regelmatig gespot samen met de moeder van Max Verstappen, Sophie Kumpen.

