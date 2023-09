Dit is de nieuwe vriendin van Bram uit B&B Vol Liefde

Het is je vast niet ontgaan: Bram uit B&B Vol Liefde heeft een vriendin! Dit grote nieuws vertelde hij afgelopen zondag in een video op zijn YouTubekanaal. In de video zei Bram dat hij de boel eerst wil laten bezinken voor hij vertelt wie de gelukkige is, maar maakt toch nu al bekend met wie hij een relatie heeft.

De nieuwe vriendin van Bram uit B&B Vol Liefde

Gisteren deelden we over Bram uit B&B Vol Liefde die meer vertelde over zijn relatiestatus. Hij deed een Q&A op YouTube, maar vertelde nog niet ontzettend veel. Hij vertelde wel dat hij heel erg verliefd is, maar dat het tussen hen nog pril is. Wie de dame in kwestie was, daar wilde hij geen uitspraak over doen. Maar wij hadden natuurlijk wel een idee.

Bram en Esra uit B&B Vol Liefde

De online geruchten die rondgingen zijn bevestigd: Esra is de nieuwe vlam van Bram! Esra is ook deelneemster van het programma B&B Vol Liefde, maar reisde af naar Spanje voor kandidaat Joy. In een interview met RTL Boulevard ontkende Bram de…