Dit is de nieuwe vriend van Dafne Schippers

De meeste lezers zullen wel weten dat Dafne Schippers een relatie heeft gehad met DJ Nicky Romero.

Hun relatie ging in 2017 over, het leek er even op dat Dafne vrijgezel was, toch heeft ze een nieuwe vriend, het is niet wat je verwacht.

© Instagram @dafne_schippers

Mexx is de nieuwe vriend van Dafne Schippers

Mexx is de nieuwe vriend van Schippers. Dapnhe is dolgelukkig met haar nieuwe hond.

Ze is niet alleen haar vriend, ook haar beste vriend. Schippers vertelt alles aan haar.

Ze doen veel leuke dingen samen. Het stel doet samen de was en relaxed samen.

© Instagram @dafne_schippers

Haar tweede vriend is overleden

De eerdere hond van Dafne is overleden door een tragisch ongeluk. De hond kwam namelijk onder de trein.

© Instagram @dafne_schippers

Dafne Schippers stopt met atletiek

Vandaag maakte Schippers bekend te stoppen met haar sport atletiek. Haar lichaam kan het niet meer opbrengen.

