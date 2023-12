Dit is de knettergekke uitgelekte trailer van GTA 6

Het lange wachten van de Grand Theft Auto-fans wordt eindelijk beloond. Rockstar deelt dan eindelijk de trailer van GTA 6. Deze trailer is knettergek en laat je hart weer sneller kloppen…

Sinterklaas begon dit jaar heel goed voor de echte gamefans. Rockstar deelde eindelijk de langverwachte trailer van GTA 6. De trailer zit weer vol spektakel van de bovenste plank. Rockstar heeft de fans niet voor niets zo lang laten wachten. De trailer zit weer vol actie en entertainment! De beelden laten wel weer zien dat Rockstar duidelijk de grenzen opzoekt. Het is in de trailer ook weer goed te zien dat de game niet geschikt is voor kinderen. Daarbij is ook te zien dat ze de grafische kwaliteit van de game weer naar een nieuw niveau getild.

Rockstar deelt trailer GTA 6 eerder dan gepland

Rockstar wilde de trailer eigenlijk pas een halve dag later delen. Maar dit plan viel in duigen doordat iemand op X de beelden van de trailer in bezit heeft weten te krijgen. Deze GTA-liefhebber kon niet…