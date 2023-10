Dit is de knappe dochter van Michella Kox

Michella Kox, kennen we allemaal als influencer.

Ze deed onder andere mee aan ‘Echte Meisjes in de Jungle’.

Kox, doet ook mee aan het nieuwe seizoen van het populaire programma.

Lesley Versprille, Famke Louise en Shirley Cramer zijn andere deelnemers die meedoen.

Even terug waar we gebleven waren: Michella Kox zullen de meeste mensen wel kennen, minder mensen weten dat ze een ontzettend knappe dochter heeft.

Maria Koch, is de 25-jarige dochter van Michella Kox. Ze woont in Arnhem, daar woont haar moeder ook.

© Instagram @marjamariaa

Maria Kox is de knappe dochter van Michella Kox

Marja Kox, is de knappe dochter van Michella.

Dat ze er goed uitziet, kun je zien op haar Instagram-account.

Marja, is op dit moment werkzaam in de Levi’s winkel in Arnhem, de stad waar ze ook woont.

De dochter van Michella Kox heeft een relatie met Jurij Oosten.

Ze genieten samen volop van het leven.

Ze gaan vaak op vakantie en…

Lees verder bij sterrenoptv.nl