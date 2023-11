Dit is de knappe dochter van Arne Slot

Isa Slot is de knappe dochter van Arne Slot.

Over een paar jaar kan ze aansluiten bij Biba Steijn, de bloedmooie dochter van Maurice Steijn.

De dochter van Arne is 16 jaar oud en werd geboren in Zwolle.

Arne, woont samen met zijn vrouw Mirjam en hun kinderen Isa en Joep in Zwolle.

De dochter van Arne is groot Feyenoord-fan.

Ze bezoekt samen met haar broertje, moeder, opa en oma elke wedstrijd van de club.

In een interview met de AD vertelden de opa en oma van Isa apetrots te zijn op hun zoon Arne.

In dit artikel vertellen we je meer over de dochter van Arne.

© Instagram @isa.slot

Isa Slot is de dochter van Arne Slot

De dochter van Arne is 16 jaar oud, ze zit op de middelbare school en in haar vrije tijd bezoekt ze het liefst een festival.

Ze gaan als gezin meerdere keren per jaar op vakantie.

Dat kan makkelijk. De vader van Isa Slot verdient ongeveer 3.500.000 euro per jaar.

Ze heeft op haar Instagram-account…

Lees verder bij spelersvrouw.nl