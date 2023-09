Dit is de knappe broer van Sylvie Meis

We kennen inmiddels allemaal Sylvie Meis , maar het model heeft ook nog een knappe broer die ze regelmatig laat zien op sociale media. Dit is Daniel Meis.

Leven buiten de schijnwerpers

De 47-jarige Daniel leeft een compleet ander leven dan zijn zusje Sylvie. Hij is werkzaam in de communicatie en daarnaast werkt hij voor de VVD in de gemeente Amsterdam. Daniel is getrouwd met Marcel. Hij is met hem al jaren gelukkig en woont, in tegenstelling tot Sylvie, met hem in Nederland.

Sylvie woont al enige tijd in Duitsland, in Hamburg. Onlangs is er ingebroken in haar woning in Hamburg en is een groot deel van haar dure tassencollectie gestolen. Gelukkig was Sylvie op het moment van de inbraak niet aanwezig in de woning.

Broer Sylvie Meis

De familie van Sylvie woont verspreid over de hele wereld, maar dat betekent niet dat haar familiebanden niet goed zijn. De presentatrice woont zelf in Duitsland, haar ouders wonen in België, haar broer in Amsterdam en haar zoontje Damian woont in…