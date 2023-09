Dit is de hoogzwangere vrouw van Nathan van Hooydonck

Alicia van Hooydonck is de hoogzwanger vrouw van Nathan van Hooydonck. Het stel was betrokken bij een zwaar auto-ongeluk. Nadat Nathan onwel werd, schoot zijn auto een kruispunt over. Er waren in totaal 5 auto’s betrokken bij de crash.

Nathan werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij werd ter plekke gereanimeerd en zijn toestand was zeer kritiek. Ze vrouw Alicia hoefde alleen nagekeken te worden.

Inmiddels is de toestand van Nathan ‘stabiel’, volgens verschillende bronnen is hij weer wakker en heeft hij geen hersenschade opgelopen.

Alicia Van Hooydonck is de vrouw van Nathan van Hooydonck

De vrouw van Jumbo-Visma-wielrenner Nathan van Hooydonck staat liever niet in de spotlights. Haar Instagram-account staat op privé en op het internet is weinig over haar te vinden. Wel, weten we dat ze uit België komt en prachtig bruin haar heeft.

Doodgeboren zoontje Thiago eind 2021

Het dieptepunt in hun leven was hun…

