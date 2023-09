dit is de bloedmooie vriendin van Julian Vahle

Julian Vahle kennen we allemaal als zoon van Linda de Mol.

Linda, kreeg samen met haar ex-partner Sander Vahle zoon Julian en dochter Noa.

Inmiddels is Julian 26 jaar oud en woont hij samen met zijn vriendin in een prachtig appartement in het centrum van Amsterdam.

Dat kocht zijn moeder voor hen. Dat kan ook wel met haar vermogen.

Julian, is dolgelukkig met top model Chelsey Weimar, ze is bekend van social media. Op Instagram heeft ze bijvoorbeeld meer dan 100.000 volgers.

© Instagram @chelsey_weimar

Topmodel Chelsey Weimar is de vriendin van Julian Vahle

Chelsey, is al jaren te vinden in de FHM500, ze hoort dus bij de 500 mooiste vrouwen van Nederland volgens het tijdschrift.

Andere bekende influencers als Jade Anna, Danique Hosmar en Juultje Tieleman vind je ook terug in de lijst.

In het dagelijks leven werkt de vriendin…

