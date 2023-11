Dit is de beeldschone vriendin van Oranje-speler Tijjani Reijnders

Momenteel speelt Tijjani Reijnders een ontzettend goed eerste seizoen bij AC Milan, zo goed zelfs dat het erop lijkt dat hij nu ook een vaste basisspeler bij Oranje kan worden. Daarnaast heeft hij een beeldschone en tevens zwangere vriendin. Zijn geluk lijkt compleet, maar wie is deze beeldschone vriendin van Reijnders eigenlijk?

Marina Gourgis: Meer dan een Voetbalvrouw

Marina Gourgis, de vriendin van Tijjani Reijnders, is veel meer dan alleen de partner van een talentvolle Nederlandse voetballer. De geboren Eindhovense woonde enige tijd samen met haar geliefde in het exotische Hengelo. Inmiddels is ze vermoedelijk al meeverhuisd met Tijjani naar Milaan. Hoewel ze ongetwijfeld profiteert van het succes van haar vriend, is ze ook bezig met het uitstippelen van haar eigen pad door het opzetten van haar eigen kledinglijn, Marina Gourgis Clothes. Daar heeft ze vast lang over nagedacht!

Marina’s Mode Ambities

Een korte zoektocht op haar Instagram leert ons dat de naam Marina…