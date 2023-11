Dit is de beeldschone échte dochter van ‘Ludo en Janine’ uit GTST

Ze zijn misschien wel het bekendste koppel uit Goede Tijden, Slechte Tijden: Ludo en Janine. Ook in het echte leven hebben ze een ontzettend mooie dochter.

Erik de Vogel en Caroline de Bruijn hebben mooie dochter

Ze zijn er sinds het begin van de show en nog steeds houdt het koppel Ludo en Janine het vol in GTST. Het is het koppel in GTST dat het langste bij elkaar is. De acteurs achter de rollen zijn in het echte leven net zo verliefd op elkaar als hun personages dat zijn. Caroline de Bruijn en Erik de Vogel werden jaren terug op de set van Goede Tijden, Slechte Tijden enorm verliefd op elkaar. Dat leidden uiteindelijk tot hun dochter Solane, die er net als haar beide ouders ontzettend goed uit ziet. Kijk deze foto maar voor een goed voorbeeld van hun dochter!

Solane Victoria de Vogel volgt niet in voetstappen van ouders

De brunette, die er bijzonder goed uit ziet, acteert zelf niet. In tegenstelling tot haar beide ouders die al ruim 30 jaar dezelfde rollen spelen…