Dit heeft Olcay Gulsen betaald voor het appartement van Ruud de Wild. Zie foto’s

Recent wist bekendeburen te melden dat Olcay Gulsen het appartement van haar ex Ruud de Wild heeft gekocht in Amsterdam. Het appartement ligt onder die van Olcay, dus leek het haar makkelijk om het te kopen.

VOOR DEZE PRIJS KOCHT OLCAY GULSEN

Ze betaalde er 1,5 miljoen euro voor. Deze prijs is gelijk aan de hypotheek die Ruud op het appartement had genomen. Hij kocht het in 2022 voor 1.250.000 euro. Uiteraard zal Ruud blij zijn dat het appartement is verkocht en wel op een mooie prijs.

PAND RUUD DE WILD

Zelf kocht hij een ander pand in Amsterdam voor 1.175.000 euro, waar hij inmiddels een hypotheek van totaal 1,8 miljoen euro op gevestigd. Op dit moment wordt er druk verbouwd om alles naar de smaak van Ruud te veranderen.

Zijn schuld is in ieder geval met 1,5 miljoen euro afgenomen!