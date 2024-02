Dit gigantische bedrag verdient DJ Tiësto per optreden

DJ Tiësto heeft zijn optreden tijdens de Super Bowl aanstaande zondag afgezegd. Dat laat Tijs Verwest, zoals zijn echte naam luidt, donderdag weten op X. “Ik en mijn team hebben de afgelopen maanden iets heel bijzonders voorbereid”, schrijft hij. “Maar een persoonlijke familiesituatie dwingt mij om zondagochtend terug te gaan naar huis. Het is een loodzwaar besluit om de game te missen. Maar familie gaat altijd voor.” Meer toelichting geeft Tiësto niet.

Super Bowl

De Nederlander zou de eerste dj ooit zijn geweest die tijdens de Super Bowl zou draaien, de finale van de American footballcompetitie. Hij zou in Las Vegas optreden voorafgaand aan de wedstrijd en tijdens de pauzes in het stadion. Een deel van zijn sets zou te zien zijn in de televisieregistratie van het duel.

