Dít gezicht uit B&B Vol Liefde zie je binnenkort terug bij De Slimste Mens

Wie geen genoeg kan krijgen van de grandioze

figuren uit B&B Vol Liefde heeft geluk: één van de deelnemers van afgelopen

seizoen ga je terugzien bij De slimste mens. Maar welke B&B-ster gaat daar zijn grijze massa op de proef stellen?

Het is niemand minder dan Debbie’s lieveling:

Paul. Paulus laat dit weten middels een bericht op zijn Instagram: “Vanaf 18

december ben ik bij De slimste mens, hoever zal ik komen?”

Martijn en Joy

Van alle B&B-heren die zich hadden kunnen opgeven, is de deelname

van Paulus het meest hoopgevend. Hadden ze transpiratieprins Martijn ingevlogen

vanuit Thailand, had hij hooguit kunnen scoren bij frituur-gerelateerde vragen.

“Jaap ter Naam verbrak in 1998

het Wereldrecord Kroket-eten. Hoeveel kroketten wist Jaap weg te werken in één

uur tijd?”

Gelukkig hebben ze ook Joy op zijn berg

gelaten, want budget voor een tolk is er

simpelweg niet. Als Joy lukraak dingen…