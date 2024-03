Dit energielabel heeft de woning van minister Hugo de Jonge en tonnen overwaarde rust er op zijn woning?

Geeft de Jonge als minister van Volkshuisvesting het goede voorbeeld? Bekendeburen zocht het uit…..

Hugo de Jonge, namens het CDA minister van Volkshuisvesting en sinds vorig jaar ook minister van Binnenlandse Zaken in kabinet Rutte IV en hiervoor minister van Gezondheidszorg verantwoordelijk voor het coronabeleid, stuurt als het maar even kan op het verduurzamen van je woning.

WONING HUGO DE JONGE

Huizen moeten volgens hem energiebesparend zijn. Dus we hebben het over een waterpomp of zonnepanelen. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn eigen woning. Hugo de Jonge woont met zijn vrouw in een leuke hoekwoning in Rotterdam, die hij in 2016 kocht voor een bedrag van 354.500 euro en een woonoppervlakte heeft van 148 vierkante meter.

Bekendeburen was benieuwd welk energielabel de woning van onze minister van Volkshuisvesting heeft. Zelf hamert die erop dat mensen over moeten gaan op warmtepompen en zonnepanelen.

ENERGIELABEL HUGO DE JONGE

Heeft de…