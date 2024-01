Dit delen Yvonne Coldeweijer en Khalid Kasem. Zie foto’s

De bedrijven Yvonne Coldeweijer zijn niet langer gevestigd in de Daniel Stalpertstraat in Amsterdam. Zoals bekend heeft de Juice koningin haar winkel Meid in the City permanent gesloten.

CONTRACT YVONNE COLDEWEIJER

En dat terwijl ze een vijfjarig contract had. Volgens Yvonne had ze het gewoonweg te druk om haar aandacht hieraan te kunnen geven. O.a. haar bedrijf Life of Yvonne B.V. is om die reden verhuisd naar een kantoorpand in Amsterdam.

ADVOCATENKANTOOR KHALID KASEM

En wat blijkt? In hetzelfde kantoorpand is het advocatenkantoor van Khalid Kasem gevestigd. Zij delen dus hetzelfde pand, waar overigens meer bedrijven zijn gevestigd. Er is 1 bizar iets wat betreft de postcode van het pand.

Deze eindigt namelijk op AD. En het was het AD dat het artikel over een mogelijke omkoop van Khalid Kasem naar buiten bracht. Het lijkt wel op een speling van het lot! Overigens is Khalid niet de advocaat van Yvonne.