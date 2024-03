Dit bedrag vraagt Gordon voor een half uurtje optreden

Iedereen heeft een mening over Gordon. Hij is namelijk lovable en nasty tegelijk. Maar laten we eerlijk zijn: dat maakt hem juist zo uniek.

Nieuwe muziek van Gordon

In 2016 zwaaide Gordon groots af met de concertreeks Compleet. Volmaakt. Het Einde. Maar zoals de legendarische Sean ‘007’ Connery eens bewees met zijn terugkeer in Never Say Never Again, geldt ook voor Gordon: zeg nooit ‘nooit’. De zangmicrofoon roept hem namelijk terug, en Gordon is klaar om zijn eerste liefde, de muziek, nieuw leven in te blazen.

Voor Gordon is zingen vergelijkbaar met een eerste grote liefde: onvergetelijk en altijd een speciaal plekje in het hart. Zijn hele leven en carrière draaien om muziek. Inspiratie komt bij hem in golven, vooral tijdens een nieuwe levensfase, wat resulteert in prachtige nummers die hij spontaan neuriet en opneemt op zijn iPhone.

Gordons concerten gaan niet door

Gordon zou negen concerten door…