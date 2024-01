Dít absurde gedrag verdiende André Rieu in 2023

André Rieu heeft zichzelf niet populair gemaakt bij Paul van Riessen, de hoofdredacteur van Quote. Paul is zelfs in de veronderstelling dat de vioolacrobaat hartstikke ‘vals’ is. Volgens hem stopt André zijn gigantische fortuin in het opkopen van pandjes, puur voor de kick. “Als er een huis te koop komt in de buurt, jeuken de handen van Rieu direct.”

Inmiddels heeft Rieu zo’n 78 objecten op zijn naam staan. Daar komen nog 14 objecten bij die eigendom zijn van zijn BV’s. André zou zo ongeveer elke nacht in een ander stulpje kunnen overnachten. Dan luidt natuurlijk de hamvraag: wat schuift het eigenlijk om ‘n stel strakke schapendarmen met een strijkstok te bewerken op het Vrijthof? Quote kan je dat vertellen.

‘Uit de duim gezogen!’

In eerste instantie ontkent Andre overigens dat hij zoveel objecten bezit. Hij beweert dat Quote het “helemaal uit de duim heeft gezogen! Er klopt helemaal niks van!” Volgens…