Disney | Van repareren naar bouwen

Gedurende dit jaar schommelde Disney’s koers-winstverhouding tussen 30 en 40, een prijzig niveau voor een gevestigd bedrijf. De k/w is zo hoog omdat Disney veel te veel geld heeft geïnvesteerd in overnames en in de ontwikkeling en uitbouw van nieuwe platformen zoals Disney+.

Toename nettowinst

De periode van ongecontroleerde uitgaven is voorbij: elke bespaarde dollar draagt nu bij aan een toename van de nettowinst. Het gevolg is dat de koers-winstverhouding zal gaan dalen. Daarom neig ik ernaar om de koers-winstverhouding van Disney momenteel minder zwaar te wegen en baseer ik de waardering liever op de verhouding tussen koers en omzet. In dit getal komt de tijdelijk lage winst immers niet terug.

Tijdens de coronacrash bereikte…