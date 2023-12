Dirk Kuyt in de penarie: net hertrouwd en nu aangeklaagd door ex-vrouw

Er is stront aan de knikker bij de pas hertrouwde Dirk Kuyt. Zijn ex-vrouw, Gertrude van Vuuren, sleept de voormalig voetballer voor de rechter. In 2020 ging het echtpaar uit elkaar en volgens Ger heeft Kuyt zich sindsdien niet aan bepaalde afspraken gehouden. De oud-prof reageert nu via zijn advocaat.

Enkele afspraken

Slechts enkele dagen nadat Dirk Kuyt in het geniep in het huwelijksbootje stapte met Kate Ruinemans, wordt hij door zijn ex-vrouw Gertrude van Vuuren aangeklaagd. “Ik kan bevestigen dat er een procedure loopt tussen Gertrude van Vuuren en Dirk Kuyt”, zegt Kim Beumer, advocate van Gertrude. De zaak draait om enkele afspraken die eerder zijn gemaakt rond hun scheiding. “Gertrude betreurt het dat het zo ver heeft moeten komen.”

Privéaangelegenheden

Kuyt baalt ervan dat ‘privĂ©aangelegenheden’ tussen Van Vuuren en hem in de openbaarheid zijn gekomen, zo geeft advocaat Paul de Gier aan in RTL Boulevard. “Hij…