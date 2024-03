Directeur die Wijnaldum geen nieuw contract gaf keert terug bij Liverpool – Voetbal International

Liverpool kan weer een beroep kan doen op de diensten van Michael Edwards. De 44-jarige bestuurder is tot overeenstemming gekomen met grootaandeelhouder Fenway Sports Group (FSG).

Edwards botste met Klopp in de zomer van 2021 over de contractverlenging van Georginio Wijnaldum. De clubleiding stelde zich op het standpunt dat het financieel onverantwoord was om een lucratief meerjarig contract uit te delen aan de toen dertigjarige Nederlander. Klopp pleitte passievol voor het behoud van zijn oogappel, die hij omschreef als ‘de perfecte middenvelder’