Dionne Stax deelt video van Masked Singer-optreden zonder kostuum

Dionne Stax weet er in The Masked Singer wel een feestje van te maken. Ze neemt je even mee achter de schermen.

The Masked Singer zit er alweer op voor Dionne Stax

Helaas werd Dionne Stax in de eerste aflevering van The Masked Singer al ontmaskerd. En dat betekent dat ze gelijk afscheid mag nemen van het bijzondere programma. Toch vond Dionne haar deelname aan de show ontzettend leuk om te doen. En dus deelt ze een kleine blik achter de schermen. Op Instagram neemt Dionne haar volgers mee tijdens het programma. Daar laat de presentatrice nog even zien hoe zo’n optreden tot stand komt: ouderwets oefenen voor de spiegel thuis, met een telefoon in haar hand als ‘microfoon’. Dat is natuurlijk best wel weer grappig om mee te maken. Het wijkt wel een beetje af van het uiteindelijke optreden, aangezien ze dat onhandige libelle-kostuum niet aan had. Bekijk de video hier!

