Dionne Slagter (OnneDi) laat schokkende foto’s zien tijdens Who’s That Girl – Het Mooiste Meisje van de Klas VIPS

Dionne Slagter, ook wel bekend als OnneDi laat haar fans schrikken met hele heftige foto’s tijdens Who’s That Girl – Het Mooiste Meisje van de Klas VIPS.

Wie was Dionne Slagter ook alweer?

YouTubster Dionne Slagter is al jarenlang een grote bekende in de mediawereld. Zo kent iedereen de blondine meer als OnneDi, de naam die ze online gebruikt. OnneDi draait al jaren mee tussen de bekende Nederlanders, en heeft haar plekje dus wel verdiend. Al was het niet altijd even makkelijk voor Dionne. Zo heeft de influencer een lange relatie gehad met Kaj van der Ree. Nu is Kaj er natuurlijk niet erg goed vanaf gekomen nadat bekend werd dat hij erg ongepaste dingen verrichtte met minderjarige meiden. Na deze relatie gaf Dionne ook aan dat ze van Kaj walgde. Gelukkig lijkt Dionne hier nu wel weer een beetje overheen te zijn gekomen, maar dat is niet het enige wat ze heeft mee gemaakt in haar leven. Al deze zaken komen weer naar boven tijdens het nieuwe seizoen van het programma Het…