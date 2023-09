7 Dingen Waarvan je niet Wist dat je ze kon doen met Crypto

Cryptocurrencies hebben de financiële wereld de afgelopen jaren stormachtig veroverd en zijn uitgegroeid tot veel meer dan alleen een alternatieve vorm van geld. Terwijl de meesten van ons bekend zijn met het idee van het nauw in de gaten houden van de BTC koers om het vervolgens te kopen en verkopen op de juiste momenten, zijn er talloze andere fascinerende en innovatieve toepassingen die vaak onderbelicht blijven.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de wereld van crypto en onthullen hoe het veel meer kan zijn dan alleen een investering.

1. Privétransacties maken

Digitale munten die zich richten op privacy, zoals Monero (XMR), Zcash (ZEC) en PIVX (PIVX), stellen gebruikers in staat om geld te versturen en te ontvangen zonder gevolgd te worden.

Dat betekent dat mensen geld kunnen sturen zonder dat ze aan een financiële instelling hoeven uit te leggen waarom ze een aanzienlijk bedrag sturen, waar het geld vandaan komt en naar wie ze het overmaken, wat de transactie kan vertragen en onnodige stappen kan toevoegen.

2. Verhuur je reserve harde schijfruimte aan de cloud

Met gedecentraliseerde blockchain-gebaseerde cloud-opslagdiensten kunnen gebruikers crypto verdienen door hun opslagruimte op de harde schijf te verhuren aan individuen die het nodig hebben.

3. Goedkope geldtransfers

Een van de bekendste manieren waarop cryptocurrency kan worden gebruikt is om snel en goedkoop betalingen te versturen en te ontvangen. Een Litecoin (LTC) uitwisseling van een paar miljoen kost bijvoorbeeld slechts twee en een halve minuut om te verwerken en €0 aan verwerkingskosten. Als deze geldoverdracht via een financiële tussenpersoon was gegaan, zouden de kosten veel hoger zijn geweest en zou de transactie dagen hebben geduurd, of zelfs langer als het een grensoverschrijdende uitwisseling was.

Digitale valuta zoals Stellar (XLM), Litecoin (LTC) en Bitcoin Cash (BCH), die lage kosten hebben voor transacties, zijn geweldig om internationaal geld te versturen.

4. Koop een Lamborghini

Misschien niet erg relevant voor de meeste van ons, maar in theorie zou je ook een Lamborghini kunnen kopen met cryptocurrency. De “crypto-rijken” kunnen bitcoin gebruiken om sportauto’s te kopen zoals de Lamborghini, het favoriete statussymbool van de cryptogemeenschap.

5. Een alternatieve manier om geld te sparen dat niet kan worden afgepakt

Hoewel je waarschijnlijk niet denkt dat het jou kan overkomen, kunnen je bankrekening en andere bezittingen worden bevroren. Dit gebeurt vaker dan mensen zich realiseren, vooral op plaatsen waar de wet niet altijd even duidelijk is.

Een van de meest unieke en waardevolle manieren om cryptocurrency te gebruiken komt hier om de hoek kijken. Cryptocurrencies zoals Bitcoin zijn een alternatieve manier om geld op te slaan dat niet gecensureerd kan worden en waar alleen de persoon die de privésleutels van zijn portemonnee heeft bij kan. Hierdoor zal de overheid nooit iemands Bitcoin-portemonnee kunnen bevriezen.

6. Reis de wereld rond en verder

Door de snelle uitbreiding van de cryptowereld in de afgelopen tien jaar, kun je cryptocurrency nu gebruiken om de wereld rond te reizen. Omdat de markt voor bitcoin geldautomaten groeit, kunnen reizigers nu in de meeste grote steden ter wereld hun crypto omwisselen in binnenlandse valuta.

Als je liever naar de ruimte gaat, dan heeft Richard Branson’s commerciële ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic al in november 2013 gezegd dat het Bitcoin-transacties zal accepteren voor reserveringen voor ruimtereizen.

7. Rente verdienen op Bitcoin en Altcoin met Yield Farming

Om succesvol in crypto te handelen en geld te verdienen, heb je veel tijd, expertise en vaardigheden nodig. In plaats daarvan bewaren veel bezitters van virtuele valuta hun munten voor de lange termijn. Er zijn echter manieren om gestage “rente” te krijgen op digitale valuta. DeFi lending en crypto staking zijn twee populaire voorbeelden waar we talloze influencers aan hebben zien deelnemen.

De rente op traditionele bankrekeningen staat op een historisch dieptepunt, maar je kunt je cryptocurrency nog steeds uitlenen aan een gerenommeerd platform. Sommige zeer liquide virtuele valuta, zoals Tether, bieden 12% per jaar. Het is wel belangrijk om te onthouden dat dit soort leningen niet risicovrij is.

Conclusie

Naarmate meer mensen en bedrijven vertrouwd raken met virtuele valuta, worden steeds meer goederen en diensten toegevoegd aan de lijst van goederen en diensten die kunnen worden gekocht met bitcoin en andere cryptocurrencies. Een paar voorbeelden van dingen die gekocht kunnen worden met cryptocurrency zijn verzekeringen, basics voor consumenten, luxe horloges en kaartjes voor evenementen.

Het aanschaffen van een pinpas is de eerste stap die je moet nemen als je cryptocurrency wilt gebruiken om te winkelen. De kaarten, die zowel bij grote cryptocurrency exchanges als bij andere leveranciers verkrijgbaar zijn, geven de houder de mogelijkheid om geld op te nemen bij geldautomaten die de betreffende cryptocurrency accepteren.