18 Dingen die een Vrouw Opwindend & Aantrekkelijk Vinden

De meeste mannen gaan door hun leven en denken dat ze alles weten over dingen die vrouwen opwinden. En in dit moment van onwetendheid realiseren ze zich niet dat het niet alleen gaat om een goedgevormd lichaam, een mooi gezicht en een salaris van zes cijfers om bij een vrouw in de gunst te komen.

Natuurlijk kun je niet ontkennen dat het hebben daarvan een groot voordeel is. Maar vrouwen voelen zich ook aangetrokken tot mannen om de meest willekeurige, zo niet vreemdste, redenen.

Alle dingen die vrouwen opwinden gaan niet alleen over goed uiterlijk, geld en lichaamsbouw. De waarheid is dat het gaat om de eenvoudige dingen waardoor een vrouw zich geliefd en speciaal voelt.

Vrouwen staan erom bekend dat ze een groot oog hebben voor details en plezier beleven aan die eenvoudige mannelijke eigenaardigheden die ze waarnemen. Wat zijn die andere willekeurige dingen die vrouwen opwinden, afgezien van het gebruikelijke?

1. Gevatheid en gevoel voor humor

Een grappige man verslaat een knappe man in het winnen van het hart van een vrouw altijd. Het is gemakkelijk voor te stellen dat vrouwen liever hun tijd doorbrengen met een man die haar altijd en overal aan het lachen maakt. Een man met een scherp gevoel voor humor is een grote turn-on voor hen.

2. Weten hoe je een vrouw goed moet aanraken

Mannen zijn wezens van testosteron. Ze worden meestal gezien als ruw en agressief. Maar als een man begaafd is met een delicate aanraking en zachte handen, weet een vrouw zeker dat ze zich geliefd en speciaal voelt.

3. Een man die aandacht besteedt aan details

Vrouwen zullen met liefde terugdenken aan een jongen die haar verrast met haar favoriete worteltaart, alleen maar omdat ze het in het voorbijgaan noemde. Of misschien dat vriendje dat haar een paars telefoonhoesje gaf nadat hij een hint had gekregen van de overheersende kleur van haar slaapkamerdecor. Vrouwen willen dat je zo’n man bent.

4. Een scherp geklede man

Vrouwen zwijmelen voor een man die zijn kleren goed uitzoekt en draagt, zelfs als ze rechtstreeks uit de kringloopwinkel komen. Slecht passende kleren dragen, zelfs met een belachelijk prijskaartje eraan, garandeert niet altijd de aandacht van een vrouw. Uiteindelijk hangt het ervan af of een man een gedefinieerd gevoel voor smaak en stijl heeft.

5. Persoonlijke hygiëne

Persoonlijke hygiëne wordt unaniem beschouwd als een universele turn-on voor vrouwen. Een man krijgt gemakkelijk de gunst van een vrouw als hij zijn kleren schoon en zijn lichaam goed verzorgd weet te houden. Voor de dames verslaat een gemiddeld uitziende man gemakkelijk een aantrekkelijke als hij meer douches neemt dan de laatste.

6. Een man die lekker ruikt

Het lijkt misschien eenvoudig, maar vrouwen zijn erg kieskeurig over hoe ze willen dat hun man ruikt. Voor hen is een goed ruikende man iemand die klaar is om te knuffelen en te kussen. Daarom willen ze iemand die fris ruikt en de juiste hoeveelheid draagt.

7. Een jongen die vriendelijk is voor haar huisdieren

Als een vrouw haar huisdier aan een jongen voorstelt, verwacht dan dat ze goed op je reactie let. Als jij het type bent dat dezelfde genegenheid zal uitbreiden naar haar harige vrienden, dan krijg je een goed cijfer op haar scorebord.

8. Een eigen gevoel voor mode hebben

Over smaak gesproken, dames schreeuwen ook om kerels met een persoonlijke modevoorkeur. Niet vasthoudend aan de huidige trend noch afhankelijk van wat grote winkels aanbieden, weet dit type man welk type kleding bij zijn persoonlijkheid past en zijn imago flatteert.

9. Als hij kan opschieten met haar ouders en broers en zussen

Dat geldt natuurlijk ook voor haar familie. Het is in het begin moeilijk en intimiderend, maar een zekere weg naar het hart van een vrouw is het opschieten met haar ouders en broers en zussen. Er is een kans dat ze toch je toekomstige familie worden.

10. Een man die weet hoe hij moet koken

Vrouwen vinden een man die zijn keuken beheerst sexy. Hem zien met zijn schort aan en opgestroopte mouwen terwijl hij het eten klaarmaakt is als kijken naar een model dat over een catwalk paradeert. Het is een no-brainer dat mannen die in staat zijn om het keukenwerk te delen tegen de tijd dat ze getrouwd zijn, de moeite waard zijn om te houden.

11. Een man die voor haar zorgt als ze ongesteld is

Vrouwen trouwen onmiddellijk met de man die haar verrast met een bakje van haar favoriete ijs, tampons en pijnstillers voor haar koopt, en haar favoriete afhaalmaaltijden bestelt als haar PMS toeslaat!

12. Gepassioneerd zijn over iets, wat het ook is

Of het nu een eenvoudige hobby is zoals postzegels verzamelen of een belangrijke maatschappelijke belangenbehartiging, vrouwen raken opgewonden van de vastberaden blik van een man die zijn passie heeft gevonden. Ze zien zulke mannen als gericht op succes en gebonden om in de toekomst iets heel belangrijks te bereiken.

13. Een man die weet wat hij wil in het leven

Voor vrouwen gaat er niets boven een man die zijn levensdoel heeft gevonden en precies weet wat hij moet doen en hoe hij dat moet doen om daar te komen. Ze weten dat jongens met een “ik zie het wel” houding geen toekomst hebben. Ze zijn het niet waard om hun eigen toekomst op te gokken.

14. Intelligentie

Een man zijn fascinatie voor de mysteries van het universum horen bespreken of zijn maten horen debatteren over politieke theorie is een verfrissend gezicht ten opzichte van de gebruikelijke man die alleen maar praat over zijn veroveringen uit het verleden of de voetbalwedstrijd van gisteravond. Vrouwen zijn het type dat een man die het initiatief neemt tot verhelderende en inzichtelijke gesprekken aantrekkelijk vindt.

15. Een jongen die assertief is en het heft in handen neemt

Hij plant afspraakjes vóór de eigenlijke dag en beslist welk restaurant het beste is. Soms is het verfrissend om de man al het werk te laten doen, zodat ze gewoon een jurk aantrekken en zonder stress van de dag kunnen genieten.

16. Een goede huishouder

Een van die over het hoofd geziene dingen die vrouwen opwinden? Een man die in staat is in zijn eentje een huishouden te runnen. Iemand die de was doet, kookt, boodschappen koopt, de huisdieren verzorgt en de rekeningen op tijd betaalt.

Natuurlijk zou ze bij iemand willen zijn die betrouwbaar is in het beheren van het huishouden en niet de hele dag voor de spelcomputer zou luieren.

17. Deuren voor haar openen

Het is zo’n eenvoudig gebaar, maar deze kleine daad van ridderlijkheid kan een man op verre plaatsen brengen. Vrouwen betreuren altijd dat echt ridderlijke mannen een uitstervend ras zijn. Dat een man zoiets simpels doet als een deur openen, fleurt haar dag zeker op.

18. Een goede luisteraar

Vrouwen houden van een man die dichtklapt en goed op haar let als ze de gebeurtenissen tijdens haar dag vertelt. Een goede luisteraar zijn is een teken dat je belang hecht aan wat ze wil communiceren, hoe kleinzielig ook.