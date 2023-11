Dilan Yesilgöz schrikt van haar eigen antwoord op de vraag: ‘VVD of Ajax?’

Dilan Yeşilgöz-Zegerius is als lijsttrekker van de VVD een serieuze kandidaat om de volgende premier van Nederland te worden, maar geldt ook als een vooraanstaand supporter van Ajax. In een debat van NOS op 3 kreeg Yesilgöz het dilemma ‘VVD of Ajax?’ voorgelegd en daar hoefde ze niet lang over na te denken.

“Ajax”, reageerde Yeşilgöz, die leek te schrikken van de snelheid waarmee ze antwoord geeft. Caroline van der Plas (BBB), met wie Yeşilgöz in debat was, sloeg de handen voor haar mond. Bij andere dilemma’s had de demissionair minister van Justitie en Veiligheid vaak juist veel tijd nodig om een antwoord te formuleren of wilde ze niet meteen antwoord geven.



Artikel gaat verder onder video



Yeşilgöz staat bekend als fanatiek supporter van de Amsterdammers. De man van de lijsttrekker van de VVD heeft bovendien een officiële functie bij de club: René Zegerius nam recent zitting in de bestuursraad van Ajax.

Als minister liet Yeşilgöz zich al enkele keren uit over…

Lees verder bij www.fcupdate.nl