Dilan Yesilgöz blijft furieus: “Ineens door man in hoek geduwd”

Dilan Yesilgöz is nog steeds woedend dat ze zomaar door een man in de hoek is gedrukt en dat allerlei mensen verhaal kwamen halen op straat.

Er is een exclusief interview naar buiten gekomen van Nieuwe Revu samen met Dilan Yesilgöz. In het interview wordt diep ingegaan over de bedreigingen die zij ontving als politicus en hoe zij in de hoek werd gedrukt door politieke partij Denk. Deze woede komt bij Dilan Yesilgöz zeker ergens vandaan. Zo begon het allemaal toen het ging over de motie die de erkenning van de Armeense genocide steunde. De Armeense genocide, door Armeniërs zelf aangeduid als Medz Yeghern, is de naam voor de volkerenmoord van de christelijke Armeniërs door het Ottomaanse Rijk. Het Ottomaanse rijk is het huidige Turkije. Dit is tevens Dilan Yesilgöz haar geboorteland. Er werden tussen de één en anderhalf miljoen Armeniërs vermoord tussen 1915 en 1917. In het interview vertelt Dilan…