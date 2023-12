Digitale Tenge in Kazachstan: Een succesvolle proef en toekomstige plannen

In Kazachstan is een belangrijke doorbraak bereikt in de financiële technologie met de succesvolle proef van de digitale Tenge, de digitale munteenheid van de centrale bank (CBDC). Na een maand van testen, is het project als succesvol verklaard, met veelbelovende plannen voor 2024.

Digitale Tenge ingezet voor innovatief doel

Tijdens de proefperiode werd de digitale Tenge ingezet in Almaty voor een innovatief doel: het verstrekken van gratis lunches aan schoolkinderen. Dit werd mogelijk gemaakt door de Onay-kaart, oorspronkelijk ontworpen voor openbaar vervoer, te gebruiken voor de transacties, met Kazpost als tussenpersoon.

Een andere grote stap in het project was de samenwerking met vier lokale banken en internationale betaalgiganten Visa en Mastercard. Samen verstrekten ze plastic kaarten aan geselecteerde focusgroepen. Deze kaarten maakten het mogelijk om zowel online als persoonlijk aankopen te doen en geld op te nemen, waarbij handelaars de optie hadden om digitale…