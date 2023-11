Dierenbescherming ingeschakeld: Samantha de Jong toont haar schokkende woonsituatie (beelden)

Samantha de Jong heeft

een verontrustend filmpje op Instagram gedeeld. In de video toont ze haar woonkamer en is te zien hoe

peuken op de vloer liggen en hoe haar hond onder de wonden zit. Juicekanaal

RealityFBI heeft de beelden aan de dierenbeschermen voorgelegd. “Is dit

wel een gezonde leefomgeving?”

“Vandaag gezellig

op pad geweest,” schrijft Samantha bij

de video geschoten vanuit haar woonkamer. “Cadeautjes voor m’n kind

gekocht die dan alweer drie jaar wordt. En daarna m’n nageltjes weer mooi

opgevuld.”

Dierenbescherming

Bij volgers van Samantha en bij juicekanaal Realityfbi gingen direct alarmbellen af bij het zien van de beelden. Niet alleen is het een enorme bende in de woonkamer van ‘Barbie’, er liggen zelfs sigaretten op de vloer. “Wij zijn geen hondenfluisteraars of bekend met brandveiligheid, maar peuken op de vloer, een hond onder de wondjes of uitslag, maakt ook aparte bewegingen met z’n koppie. Is dit wel een gezonde…