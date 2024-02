Diepste min voor Artikel 8 fondsen in vierde kwartaal

Toen de Europese Commissie de raadpleging over de toekomst van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in het laatste kwartaal van 2023 afrondde, registreerden Artikel 8-fondsen de grootste kwartaaluitstroom ooit gemeten. Beleggers onttrokken gedurende die periode €26,7 miljard uit Artikel 8-fondsen. Degenen die zich niet actief inzetten voor duurzame beleggingen, werden onevenredig zwaar getroffen.

Ondertussen kenden de Artikel 9-fondsen – de donkergroene fondsen met een expliciete duurzaamheidsdoelstelling – voor het eerst een kwartaal met uitstroom, namelijk een min van €4,7 miljard.

Het sombere beeld voor Artikel 8- en Artikel 9-producten in de laatste drie maanden van 2023 staat in schril contrast met het positieve momentum dat werd gehandhaafd door Artikel 6-fondsen (de fondsen zonder ESG-kenmerken) die €15,7 miljard aan netto nieuw geld binnenhaalden, en dat is in overeenstemming met de cijfers die waargenomen werden in het voorafgaande, derde kwartaal…

