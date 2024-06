Diepe vragen stellen we elkaar niet zomaar. Helaas komt het maar wat vaak voor dat onze gesprekken op de vlakte blijven en nergens heen gaan. Je babbelt een beetje heen en weer over koetjes en kalfjes, maar je leert elkaar niet echt kennen. Wil je een vriend, vriendin of familielid beter leren kennen en een goede band met elkaar ontwikkelen dan moet je met elkaar de diepte in duiken. Dit zijn 26 diepe vragen voor meer verbinding en connectie.

Diepe vragen, wat zijn dat eigenlijk?

Diepe vragen zijn vragen waar je echt over na moet denken. Het zijn vragen waarop geen simpel ‘ja’ of ‘nee’ antwoord gegeven kan worden. Ze dagen de ander uit om bij zichzelf te raden te gaan en te reflecteren op de diepste gedachtes.

Diepe vragen kunnen zowel de vragensteller als de ondervraagde diepere inzichten geven. Het kan zorgen voor zelfinzicht en laat zien welke standpunten en overtuigingen iemand heeft.

In veel gevallen kan een diepe vraag een uitgebreid diepgaand gesprek op gang brengen. De vragen nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars perspectieven en kunnen ook bijdragen aan een positieve verandering.

Neem de vraag “Hoe definieer je succes?”. Het antwoord zal heel veel zeggen over degene die de vraag voorgelegd krijgt. De een zal succes zien als een goede baan en veel geld, de ander ziet het misschien als een gezond leven of lieve trouwe vrienden en familie. Ongeacht het antwoord kan het diepere inzichten geven.

Het belang van het stellen van diepe vragen

Het is een heel goed idee om af en toe eens diepe vragen te stellen. Dat kan het beste met anderen, maar je kunt jezelf ook de vragen stellen. Dit zal je helpen om te ontdekken wat je waarden en normen zijn, maar ook hoe je gedrag is en waar je blij of verdrietig van wordt. Dit zijn een aantal redenen waarom diepe vragen stellen belangrijk voor je is:

Het vergroot je zelfbewustzijn – Ontdek wie je zelf bent en wat je drijfveren zijn. Door diepe vragen te stellen zul je jezelf en de redenen dat je dingen doet beter begrijpen.

Neem betere beslissingen – Door af en toe eens diepe vragen te stellen aan je vrienden en ze zelf ook te beantwoorden kun je andere perspectieven krijgen. Het zal je helpen om betere besluiten te nemen en die ook weloverwogen te nemen.

Vind betekenis – Het is heel makkelijk om in het dagelijkse leven maar door te blijven denderen. Het is goed om af en toe even stil te staan bij de betekenis van het leven en wat het allemaal zo mooi maakt. Denk eens na over waar je dankbaar voor bent en wat je gelukkig maakt.

Zorg voor hechte vriendschappen – Door diepe vragen te stellen aan je vrienden zul je veel over ze te weten komen. De kans is groot dat jullie dingen zullen bespreken die ze nog niet eerder met iemand anders hebben besproken. Dat s chept een band en zorgt voor hechte vriendschappen.

Leer elkaar beter kennen – Diepe vragen zijn ook een goede manier om mensen die je nog niet zo goed kent beter te leren kennen. De antwoorden kunnen je diepere inzichten geven in die persoon die je voor je hebt. Het is daarom ook prima geschikt voor een tweede of derde date. Een avondje diepe vragen stellen zal meer zeggen over iemand dan de film die ze uitgekozen hebben in de bioscoop.

26 diepe vragen voor een goed gesprek

Dan nu over naar de 26 diepe vragen voor een goed gesprek en meer verdieping. Houd er rekening mee dat je voor het stellen van deze vragen de tijd neemt. Voor het voeren van een goed diepgaand gesprek hebben we later nog een paar belangrijke tips. Het gaat om zeer persoonlijke vragen en dus ook zeer persoonlijke antwoorden. Die kun je het beste stellen in een rustige omgeving waar jullie je beide prettig voelen. Dit zijn 26 diepe vragen voor een goed gesprek.

Wat zou je doen als je 100 miljoen euro zou hebben? Wat is iets van jezelf waar je heel trots op bent? Welke doelen streef je momenteel na? Wat is iets wat je nog graag zou leren? Wat is iets wat je graag wil dat anderen aan jou op zou vallen? Wat wilde je vroeger worden en waarom ben je dat wel/niet geworden? Waar heb je echt spijt van? Wat wil je zeker nog een keer doen in je leven? Vertel me iets over jezelf dat ik nog niet weet? Is er een quote die je inspirerend vindt en waarom? Wat is je grootste angst? Wat was je beste beslissing ooit? Wat maakt jou dankbaar? Wat zijn 2 specifieke dingen die jou deze week dankbaar hebben gemaakt? Wat wens je jezelf voor het komende jaar? Wat is een compliment dat je ooit gekregen hebt waar je nu nog trots op bent? Heb je nog een grote wens en wat is die? Wat zou je op dit moment doen als je helemaal geen verantwoordelijkheden zou hebben? Wat is je beste eigenschap? Noem iets uit je kindertijd waar je met veel plezier op terugkijkt? Wat voor advies zou je je jongere zelf meegeven? Ben je gelukkig? Wat is advies dat je ooit hebt gekregen waar je nog dankbaar voor bent? Wat vind je belangrijk in vriendschappen? Wat zijn onderwerpen waar je nu direct een presentatie van een half uur over kunt geven? Wat betekent succes voor jou?

6 Tips voor een goed gesprek

Bij het lezen van deze 26 diepe vragen zul je misschien merken dat een aantal vragen direct emotie bij je oproepen. Misschien is het een vraag over je jeugd, of wat je grootste angst is. Welke vraag het ook is, je merkt direct dat diepe vragen stellen ook kwetsbaar is. Daarom is het belangrijk dat je het goed aanpakt, zodat beide partijen zich op hun gemak voelen en zich open durven te stellen. Dit zijn de belangrijkste tips voor een goed gesprek waarbij je diepe vragen stelt:

Tip 1. Neem een actieve luisterhouding aan

Als je diepe vragen stelt is het belangrijk dat je ook actief luistert naar wat de ander zegt. Als de ander niet het gevoel heeft dat je echt luistert, zal er geen oprecht antwoord komen. Neem ook de ruimte om door te vragen als daar aanleiding toe is. Het is overigens niet erg om af en toe stiltes te laten vallen, dat geeft jullie beiden ruimte om nog iets meer na te denken.

Tip 2. Stel open vragen

Zoals je al gezien hebt zijn de 26 diepe vragen die we hier genoemd hebben open vragen. Dat wil zeggen dat ze niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden. Je zult merken dat de antwoorden op deze vragen zich vaak lenen voor meer vragen. Zorg dat die vragen ook open zijn en aansporen om meer te vertellen. Vraag om verduidelijking, voorbeelden of hoe iemand zich ergens bij voelt.

Tip 3. Laat je empathische kant zien

Omdat jullie je beide kwetsbaar opstellen is het belangrijk om hier goed mee om te gaan. Laat zien dat je iemand begrijpt en toon begrip voor zijn of haar gevoelens. Dit zijn voorbeelden van hoe je empathisch kunt reageren:

Ik merk dat dit je raakt, kun je uitleggen waarom?

Ik begrijp dat dat lastig voor je is, heb je een manier om hiermee om te gaan?

Ik zie dat je hier echt blij van wordt, wat maakt je zo blij nu?

Ik kan me goed voorstellen dat je hier moeite mee hebt, wat zou het makkelijker kunnen maken?

Tip 4. Geef geen oordeel

Het beantwoorden van diepe vragen is voor veel mensen minder makkelijk dan het lijkt. Je krijgt te maken met je eigen zwaktes en punten die je niet leuk vindt aan jezelf. Het is dan ook zeer belangrijk dat de ander daar geen oordeel over geeft. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet wel respect hebben voor elkaars mening.

Tip 5. Let op non-verbale communicatie

Goed communiceren is geen kwestie van simpelweg woorden gebruiken. Als je tegen iemand zegt ‘ik begrijp je’ terwijl je ongeïnteresseerd wegkijkt dan zal de ander zich niet begrepen voelen. Zorg dat je houding, uitdrukking en intonatie aansluit bij datgene wat je zegt.

Andersom is het ook belangrijk om op de non-verbale communicatie van de ander te letten. Als iemand met zijn armen over elkaar heen gaat zitten is er een grote kans dat iemand eigenlijk niet meer wil zeggen. Je kunt aan non-verbale communicatie ook merken of iemand ergens enthousiast, verdrietig of boos over wordt.

Tip 6. Voorkom afleiding

Het is misschien overbodig om te zeggen, maar het is een absolute no-go om tijdens het stellen van diepe vragen je telefoon bij de hand te houden. Daarbij is het voor jullie beiden prettig als jullie in een rustige ruimte zitten waar jullie niet gestoord worden door anderen.

Ga met elkaar de diepte in met diepe vragen

Diepe vragen stellen is een hele goede manier om elkaar beter te leren kennen, maar ook om inzicht te krijgen in jezelf. Houd er rekening mee dat het stellen van diepe vragen heel wat emoties los kan maken. Laat het gewoon maar gebeuren en help elkaar om jezelf en elkaar beter te begrijpen.

Je zult zien dat het stellen van diepe vragen je weer even in het hier-en-nu breng. Het doet je beseffen waar je dankbaar voor bent, maar ook waar je naartoe wilt en welke doelen je zeker nog wil bereiken in het leven. Daarbij zal het zorgen voor een sterkere band en beter begrip.