Diehard André Hazes-fan laat haar lichaam verbouwen: ‘Speciaal voor het concert’

Een zeldzaam organisme (also known as een André Hazes-fan) heeft speciaal voor haar icoon haar handen laten verbouwen. Op Instagram deelt Hazes een foto van zijn superfan. “Wel heel kinky dit, hoor.”

Nagels

Een nagelstyliste uit Vlaardingen kreeg gisteren een bijzonder verzoek. Of ze even de naam van André Hazes op iemands tengels kon lakken. Ja hoor, geen enkel probleem.

Diehard fan Annemieke gaat volgende week naar een halfleeg Ahoy voor een concert van Hazes. Omdat je toch wel moeilijk aan de bak komt met een levensgrote tatoeage, besloot Annemieke het maar bij acrylnagels te houden. Voor de komende acht weken pronkt de naam van haar grote liefde nu op haar knuisten.

Kinky

André deelt de foto van zijn fan en schrijft: “Jaaa, lekker kinky hoor dit.” En laat ‘kinky’ nou net het hoofdthema zijn van zijn show op 25 november. De zanger heeft namelijk een deal gesloten met s*ksspeeltjesfabrikant EasyToys. Tijdens zijn concert in Ahoy gaan er…