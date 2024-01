‘Die heeft echt wat extra’s’ – Voetbal International

De Portugees looft de Nederlander andermaal, nadat hij dat een maand geleden ook al publiekelijk deed. Cancelo is een half jaar bezig bij de Blaugrana, die in La Liga teleurstellen en slechts vierde staan. Toch is het voor de rechterflankspeler een eer om het shirt te dragen. ‘Ik was altijd fan van de club, ik ben ook opgegroeid met de gouden generatie van ongeveer 2009. Mijn idolen speelden hier’, legde hij uit in de podcast 1PARA1.