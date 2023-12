‘Die eerste nederlaag moet een keer komen’ – Voetbal International

AZ-coach Pascal Jansen beseft dat zijn ploeg de borst kan natmaken. ‘Het is heel bijzonder wat PSV tot op heden presteert’, zegt hij op de clubwebsite. ‘Maar als je blijft winnen, komt die eerste nederlaag ook een keer dichterbij. We gaan ervan uit dat we zondag goede zaken kunnen doen.’

‘We willen ons uiteraard revancheren voor het verlies van gisteren’, vervolgde Jansen. ‘PSV is de ploeg in vorm en nog ongeslagen, maar die eerste nederlaag moet een keer komen. We gaan proberen alles op alles te zetten om dat in Alkmaar te laten plaatsvinden.’