Dick Maas wil Flodder terug op tv, Sylvana IJsselmuiden ziet de rol van Kees wel zitten

Filmveteraan Dick Maas (72) is goed op weg het ontwikkelend van Flodder in musicalvorm. “Er ligt al een script en er zijn ook al een aantal muziekstukken klaar. Dat project is dus al best ver” aldus Maas tegen Veronica. Hij geeft ook aan dat een terugkeer van de asociale familie in een villawijk op televisie altijd mogelijk is.

Flodder terug op de buis

Maas heeft in het verleden al overwogen om de legendarische serie uit de jaren negentig opnieuw op tv te brengen, maar deze gesprekken met zenders en omroepen hebben tot dusver niet tot iets concreets geleid. Toch lijkt er nu eindelijk iets van de grond te komen.

RIP Johnnie

Na de films ‘Flodder’ en ‘Flodder in Amerika’ werd in 1993 de serie over de tokkiefamilie gelanceerd. Helaas kwam er een abrupt einde aan het succes van de serie na het overlijden van hoofdrolspeler Coen van Vrijberghe de Coningh (Johnnie Flodder). “We dachten alweer na over een nieuw seizoen. Maar toen was het natuurlijk klaar,…