Dick Lukkien zet Tomas Suslov voor twee keer in korte tijd uit selectie FC Groningen

Tomas Suslov en Liam van Gelderen zijn voorlopig uit de selectie van FC Groningen gezet. De spelers hebben zich niet aan de regels van trainer Dick Lukkien gehouden. Zodoende moeten Suslov en Van Gelderen zich melden bij de Onder 21 van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Dinsdagochtend kregen Suslov (21) en Van Gelderen (22) te horen dat ze de komende dagen niet welkom zijn bij het eerste elftal. “Ik heb eerder ook al gezegd dat ik werk volgens bepaalde afspraken. Die afspraken hebben zowel Suslov als Van Gelderen geschonden. Over de inhoud wil ik verder niks kwijt, maar afspraken moeten worden nagekomen, niks meer en niks minder. We zijn met iets bezig als team en je moet elkaar kunnen vertrouwen”, vertelt Lukkien in gesprek met RTV Noord.



Het is niet de eerste keer dat Suslov zich onmogelijk maakt bij Groningen. Tijdens de voorbereiding moest hij van Lukkien het trainingskamp van de club verlaten. Destijds was de reden ook dat hij zich…

