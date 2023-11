Diageo | Tradingupdate levert drankenconcern koerstik op

Eind september had het bedrijf aangekondigd voor het eerste halfjaar van gebroken boekjaar 2024 een geleidelijke verbetering van de organische omzetgroei te verwachten. In de update werd de verwachting echter verlaagd tot een vertraging van de omzetgroei op groepsniveau. In Europa en Azië was er wel groei, maar iets minder dan verwacht. In regio’s Noord-Amerika en Afrika wordt wel geleidelijke verbetering van de omzetgroei verwacht.

De tegenvaller zat vooral bij de sterk gedaalde verkopen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (11% van de concernomzet), die jaar op jaar meer dan 20% daling in de…