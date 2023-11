Deze zeventien landen zijn zeker van deelname aan het EK in Duitsland – Voetbal International

In de EK-kwalificatiereeks is de fase van de ontknopingen aangebroken. Hier zetten we op een rij welke teams zeker zijn van een ticket voor het eindtoernooi in Duitsland van komende zomer. Zwitserland, Roemenië en Servië voegden zich het meest recent bij het deelnemersveld.

De laatste keer dat Servië zich plaatste voor een Europees Kampioenschap was in 2000. Het land speelde destijds nog onder de naam Joegoslavië. Sindsdien plaatste Servië zich wel al drie keer voor een WK, maar kwalificatie voor het EK mislukte steeds. Mede dankzij twee zeges op directe concurrent Montenegro was een gelijkspel in het laatste duel met Bulgarije dit keer wel voldoende om er volgend jaar bij te zijn in Duitsland.