Deze woning kocht de onder vuur liggende cabaretier Guido Weijers samen met zijn ouders. Zie foto’s

JUICE OVER GUIDO WEIJERS

Yvonne Coldeweijer legt het vuur aan de schenen van cabaretier Guido Weijers. Ze heeft vette juice over hem in verband met vermeende ongepaste contacten met jonge meiden. Tot nu toe reageert hij hier niet op en dit ondanks meerdere pogingen van Yvonne.

WONING

Bekendeburen ontdekte overigens dat Guido samen met zijn vader en moeder deze woning heeft gekocht in Boxmeer. Guido is voor de helft eigenaar en de ouders ieder voor een kwart.

Guido en zijn ouders kochten deze vrijstaande woning in het Brabantse Boxmeer voor een prijs van 375.000 euro, gelijk aan de vraagprijs. Een hypotheek was niet nodig, want het optrekje is met eigen geld betaald.

INDELING WONING

Voor dit geld kregen zej een woning met een woonoppervlakte van 90 vierkante meter, bestaande uit totaal drie kamers, waaronder twee slaap-en 1 badkamer.

Dit alles verdeelt over twee woonlagen en een zolder. Koken kan in de dichte keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur. Vanuit…