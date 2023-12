Deze voormalige Nederlands Elftal en Ajax speler heeft al 11 jaar zijn villa te koop staan. Zie foto’s

Al in 2011 besloot voormalig Ajax en Nederlands Elftal speler Aron Winter om zijn villa in Lelystad te koop te zetten. Toen voor 2,5 miljoen euro.De reden toen was, dat Aron een aanbieding had gekrergen van de Canadese voetbalclub FC Toronto.

HUIDIGE VRAAGPRIJS

Het avontuur heeft overigens niet lang geduurd. Later werd de villa te koop gezet voor 2.750.000 euro, maar een koper kwam niet opdagen. Na die jaren staat zijn riante optrekje nog altijd te koop en wel voor 2 miljoen euro. Aron heeft dus al 750.000 euro op de vraagprijs moeten toegeven.

VERLIES

Zelf kocht hij de villa in 2000 voor een bedrag van 400.000 euro, terwijl er een hypotheek op rust van ruim 2,1 miljoen euro. Winst zit er dus niet meer in. Wat heeft hij de koper te bieden?

INDELING VILLA ARON WINTER

De villa is vrijstaand en heeft een woonoppervlakte van bijna 700 vierkante meter. In totaal zijn er zestien kamers en meerdere badkamers, dit alles verdeelt over drie woonlagen. En het heeft een…