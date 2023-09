Deze voetbalster is de nieuwe vriendin van Jill Roord

Jana Fernandez is de vriendin van Oranje Leeuwin Jill Roord. De prachtige vriendin van Jill Roord is profvoetbalster. Ze speelt bij FC Barcelona, de voetbalclub waar Frenkie de Jong ook speelt.

Jana, is geboren op 18 februari 2002, ze is dus 21 jaar oud. Daarmee is ze een stuk jonger dan haar vriendin. Jill, is geboren op 22 april 1997 in Oldenzaal, ze is dus 26 jaar oud.

Jana Fernandez is de nieuwe vriendin van Jill Roord

Jana, is al 1 jaar de vriendin van Jill Roord. Hoe ze elkaar ontmoet hebben, is niet helemaal duidelijk. Dat ze elkaar weinig zien, is wel zeker. Jana, voetbalt namelijk bij de vrouwen van FC Barcelona, terwijl Jill speelt bij de vrouwen van Manchester City.

Ze zien elkaar alleen tijdens de feestdagen en tijdens de vakantie. En vergeet niet, als ze tegen elkaar moeten voetballen.

Ze komen elkaar tegen tijdens het WK

Zowel Jana als Jill wil maar al te graag het WK winnen. Jill, speelt onder andere samen met Daniëlle…

